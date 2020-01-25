الطاقة الذرية الإيرانية: إنتاجنا من اليورانيوم المخصب تجاوز 1200 كيلوغرام

أعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصغر زارعان، اليوم السبت، أن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب بعد الخطوة الخامسة من خفض التعهدات بالاتفاق النووي، تجاوز 1200 كيلوغرام ستضاف إلى المخزون المحلي، وفقاً لسبوتنيك.
طهران - سبوتنيك. وقال زارعان، خلال جولة مع مسؤولي ومدراء مؤسسة الوالي الفقيهفي مفاعل فردو النووي، اليوم السبت، ونقلها موقع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "بعد اتخاذنا الخطوة الخامسة من تقليص تعهداتنا النووي في الاتفاق النووي، تخطى إنتاجنا لليورانيوم المخصب ما يقارب 1200كيلوغرام، وسوف تضاف هذه الكمية إلى المخزون الذي نمتلكه".
وأضاف "وزن اليورانيوم الذي تم إخراجه من البلاد حوالي 8.5 طن، وتم تسليمه إلى روسيا، واستلمنا نحو 400 طن من الكعكة الصفراء بدلا منه، أو ما يعرف بسادس فلوريد اليورانيوم".
وأردف "في بداية السنة الإيرانية الجديدة 1400(2020) سنقوم بإجراء اختبار (بارد) أولي في مفاعل أراك البحثي"، مؤكدا "الوكالة لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذ النظام القرار بذلك".
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