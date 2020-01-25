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الخارجية العراقية تنفي صحة بيع أرض سفارة بغداد في واشنطن

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نفت وزارة الخارجية العراقية، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت ببيع أرض سفارة بغداد في واشنطن، وفقًا لوكالة أنباء أ ش أ.
وذكرت الخارجية العراقية ـ في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، أن التقارير التي أفادت بقيام الوزارة ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم

عليها سفارتها لدى واشنطن، وقامت بشراء بدلا منها أرضًا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر، لا أساس لها من الصحة.
وأكد البيان، عدم بيع أي عقار أو مبنى من ممتلكات العراق في الخارج، مشيرة إلى أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق فقط مع الجهات العراقية المختصة للحفاظ على كافة الممتلكات في الخارج.
ودعت الخارجية العراقية إلى ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية؛ حفاظًا على سمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مؤخرًا، خبرًا مفاده قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن.
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