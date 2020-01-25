ملك الأردن يوجه بإرسال طائرة لإخلاء الأردنيين المتواجدين في ووهان الصينية

وجَّه الملك عبدالله الثاني، بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن، وفقًا لسبوتنيك.

وبدأت الجهات الحكومية المختصة بترتيب الإجراءات لذلك، بعد توجيهات الملك عبدالله الثاني.

وحصلت الحكومة عبر وزارة الخارجية وشئون المغتربين على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء

من المدينة التي فرض عليها حجر صحي، كما نقلت وكالة "عمون".

وتتواصل سفارة المملكة في بكين مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين لإتمام عملية الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

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ووصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41

حالة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس، والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي، ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.