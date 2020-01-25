العثور على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات جنوب غربي تونس

عثرت قوات الأمن التونسية على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد، بحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، السبت، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وذكر البيان أن "الإدارة العامة للأمن الوطني نجحت فيالكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة".
وبعد التنسيق مع الجيش، انتقلت الشرطة إلى عمق مرتفعاتجبل عرباطة حيث عُثر "على 96 لغم أرضي جاهز للاستعمال، و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر".
وأضاف البيان: "بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إتلاف كمية الألغام والأمونيتر التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال".
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