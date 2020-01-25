روسيا تطلب من الصين السماح لها بإجلاء مواطنيها من ووهان

كشفت سفارة روسيا في الصين، اليوم السبت، أن روسيا تجري مشاورات مع الصين بشأن إمكانية إجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية وإقليم هوبي مركز انتشار فيروس كورونا، وفقًا لسبوتنيك.

وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية بالصين غريغوري إيغورف لـ "سبوتنيك"، "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية على طلبنا". وأضاف "نحن نتلقى طلبات من مواطنينا، حول كيف يمكن مغادرة مقاطعة هوبي، ومغادرة ووهان".

وأوضح المسؤول الروسي أنه "في الوقت الحالي، نحن نعمل مع الجانب الصيني في مسألة تنظيم مغادرة المواطنين الروس من مقاطعتي ووهان وهوبى".

وأشار غريغوري إلى أنه "تم فتح خط اتصال خاص مع المواطنين الروس، إضافة إلى التواصل معهم عن طريق مواقع التواصل والبريد الإلكتروني".

وعن إمكانية حل هذه المسألة، قال ممثل البعثة الدبلوماسية "إننا نبحث الآن بشكل أساسي في كيفية

تنفيذ ذلك، نحن ننطلق من حقيقة أن المدينة مغلقة، وسكان المدينة، بمن فيهم المواطنون الروس لا يمكنهم مغادرة المدينة، وكما أعلن الصينيون في وقت سابق، في حالة انتهاك هذا الأمر، يمكن التعرض لعقوبات، بما في ذلك المسؤولية الجنائية".

ووفقا لأخر الإحصائيات، وصل عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في الصين، اليوم السبت، إلى 41. في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

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وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس. والغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن

تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا.

ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفيروس بدأ أصلا في سوق في ووهان يتم فيها الاتجار بالحيوانات البرية بشكل غير قانوني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد يمثل "حالة طوارئ في الصين" لكنها أحجمت عن إعلانه مثار قلق دولي. ولكن الفيروس واصل الانتشار عالميا.

وأعلنت السلطات الفرنسية عن أول حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا مساء الجمعة. وأغلقت السلطات بشكل فعلي مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي يقطنها 11 مليون نسمة. وألغيت تقريبا كل الرحلات في مطار ووهان وأغلقت نقاط تفتيش الطرق الرئيسية المؤدية لخارج المدينة.

وفرضت السلطات إغلاقا مماثلا لأكثر من عشر مدن أخرى قرب ووهان في إطار جهود الاحتواء المستمرة. ومع عزل ووهان بدأت الامدادات تنفد من الصيدليات واكتظت المستشفيات بالسكان القلقين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن المدينة تقوم على عجل ببناء مستشفى مؤلف من ألف سرير ليكون جاهزا بحلول يوم الاثنين.