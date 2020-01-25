عاجل-بدء مرافعة محامي ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ

بدأ محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرافعتهم في المحاكمة التي ترمي إلى عزله أمام مجلس الشيوخ بعد 3 أيام من اتهامات وجهها الديمقراطيون، وقال بات تشيبولونيه محامي البيت الابيض الذي تحدث أولا خلال اجتماع نظم بشكل استثنائي "سترون أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ". لا شك في تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعدا من أصل 100). لكن قبل أقل من 300 يوم من الانتخابات الرئاسية، تعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام.



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