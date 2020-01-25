هونج كونج تعلن الطوارئ بسبب "كورونا الجديد"

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا الجديد.

وتقرر وقف رحلات الطيران ورحلات القطارات السريعة بين هونج كونج ومدينة ووهان الصينية مركز تفشي الفيروس، فيما ستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 فبراير وطلبت السلطات التعليمية من الجامعات تمديد إجازة الطلاب.

وأكدت السلطات الصحية في هونج كونج خمس حالات إصابة بفيروس كورونا، كلها متصلة بووهان، بينما يتلقى 122 شخصاً العلاج للاشتباه بإصابتهم بالمرض.

وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي وكذلك الاحتفالات الرسمية بالسنة القمرية الجديدة على الفور.

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