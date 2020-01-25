أعلنت فرنسا وروسيا، اليوم السبت، عن مساعيها لإجلاء رعاياها من إقليم ووهان الصيني، الذي يعد بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، إن القنصلية العامة الفرنسية تعتزم إنشاء خدمة حافلات لهذا الغرض، بالتعاون مع السلطات الصينية. وبدأ هذه التعاون في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الفرنسية اعتزامها نقل الرعايا من هذا الإقليم أمس الجمعة.

وبحسب الصحيفة، من المنتظر أن يتم نقل «الفرنسيين وأزواجهم أو أطفالهم الأجانب» من إقليم ووهان إلى مدينة تشانجسها في إقليم هونان المجاور.

ونقلت الصحيفة عن بريد إلكتروني للقنصلية يطالب بمعاودة إرساله إلى مواطنين فرنسيين آخرين حتى يصل إلى جميع الرعايا الفرنسيين في ووهان.

وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفارة روسيا في الصين قولها إن روسيا تجري مشاورات مع الصين بشأن إمكانية إجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية وإقليم هوبي مركز انتشار الفيروس الجديد الذي يشبه الأنفلونزا.

ونسبت الوكالة إلى الملحق الصحفي بالسفارة قوله إنه لا يوجد إصابات بين المواطنين الروس بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دول تسعى لإجلاء رعاياها من الصين بسب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.