بكين توقف خدمات الحافلات بين الأقاليم لاحتواء "كورونا الجديد"

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتباراً من 26 يناير للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولم تذكر التقارير موعدا لاستئناف الخدمة.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 41 شخصاً حتى يوم الجمعة في حين بلغ عدد المصابين به أكثر من 1300 على مستوى العالم. اقرأ أيضاً... الصين تتحذ إجراءات جديدة لاحتواء "كورونا"

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