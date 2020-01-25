العراق.. إصابة متظاهرين في اشتباكات مع الشرطة وسط بغداد

وقعت مصادمات، صباح اليوم السبت، بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين عندما حاولت القوات الأمنية اعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية من الساحة وسط بغداد. بحسب ما أفاد شهود عيان لـ (د ب أ).
وقال متظاهر عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين والقوات الأمنية من جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الأمنية إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الاسمنتية حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأضاف أن المصادمات لازالت متواصلة وهناك عدد كبير من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع. فيما أكدت المصادر إصابة 7 محتجين في المصادمات مع الشرطة بوسط بغداد.
وفي وقت سابق اليوم السبت ،أفاد بيان لقيادة عمليات بغداد بأنه تم اعادة فتح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير المركزية للتظاهرات في المدينة، واستئناف الحركة فيها.
ويأتي هذا الإجراء بعد يوم دام شهدته مدينة بغداد على خلفية مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وخاصة على جسر محمد القاسم للمرور السريع اوقع 6 قتلى وأكثر من 50 مصابًا حسب وسائل إعلام عراقية.
وذكر شهود عيان أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين انسحبوا من ساحة التحرير، ورفعوا خيام الاعتصام العائدة لهم بطلب من الصدر.
وأوضح شهود العيان أن القوات العراقية تفرض طوقاً أمنياً على محيط ساحة التحرير لمنع توسع دائرة الاحتجاج والمظاهرات.
كان العراقيون قد تظاهروا أمس الجمعة في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأميركية والأجنبية من العراق.
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