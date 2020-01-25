كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: ارتفاع حصيلة المصابين بوباء "كورونا" إلى 1372 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت السلطات الصينية، اليوم السبت، بارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا إلى 1372 شخصًا في مناطق مختلفة من الصين، وقتل إلى الآن 41 شخصًا، بينما تعافى منه 39 شخصًا، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.

ويذكر أن السلطات الصينية الرسمية أبلغت في وقت سابق عن إصابة 1287 شخصا ومقتل 41 آخرين.

هذا وتسعى الصين بكل جهدها للحد من انتشار الفيروس حول العالم، فعملت على عزل أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت من المقرر أن تقام اليوم، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا.

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ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ومن ضمن الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.