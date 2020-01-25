كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال المواجهات بالعراق.. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا المظاهرات الناشبة في العراق إلى 4 قتلى، اليوم السبت، فيما أصيب العشرات أثناء مواجهات مع قوى الأمن وسط بغداد، وعدد من محافظات البلاد.

وقتل 3 متظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، خلال مظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد المستشري في البلاد، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز بالعربية".

وشنت قوات الأمن العراقية في مدينة كربلاء وسط البلاد، حملة من الاعتقالات الواسعة بحق المحتجين، الذين أغلقوا عددًا من الطرق الرئيسة بإطارات السيارات المشتعلة.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المحتجين في كربلاء وبغداد وذي قار، في محاولة لفض الاعتصامات التي أقامها المحتجون في ميادين رئيسة في المدن الثلاث.

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وأعادت السلطات العراقية، في وقت سابق من اليوم، فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة، وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ شهور.

وأخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار في وسط العاصمة من المتظاهرين، بحسب ما أعلن بيان لقيادة عمليات بغداد.

كما انتقدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانين هينس، ما سمته "غياب المساءلة وعدم الحسم"، بشأن مطالب المحتجين الذي يتظاهرون منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "غياب المساءلة وعدم الحسم لا يليقان بآمال العراقيين، التي عبروا عنها بشجاعة منذ أربعة أشهر وحتى الآن".

وأضافت: "فيما ترتفع أعداد القتلى والجرحى، تظل الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء، إذا لم تكتمل، ويجب خدمة الشعب وحمايته، وليس قمعه بعنف".