كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يخلف وعده ويرسل المرتزقة إلى ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام دول العالم والتوقيع على البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، الذي ينص على عدم التدخل أو إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

أخلف الرئيس التركي وعده، وأعلن إرسال عسكريين إلى ليبيا لدعم وتدريب المليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فيز السراج خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية ميركل، بحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز.

وكذب أردوغان، وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو بعد يوم من تصريحاته، التي قال فيها: إن "تركيا لا تعتزم إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار سارياً".

وكشف المرصد السوري عن استمرار تدريب وإعداد وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، عبر نقلهم من سوريا إلى تركيا ثم طرابلس الليبية، ووصول أكثر من 3000 مرتزق سوري للقتال بجانب مسلحي الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

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