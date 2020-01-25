كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يخلف وعده ويرسل المرتزقة إلى ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بالرغم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام دول العالم والتوقيع على البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، الذي ينص على عدم التدخل أو إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.
أخلف الرئيس التركي وعده، وأعلن إرسال عسكريين إلى ليبيا لدعم وتدريب المليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فيز السراج خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية ميركل، بحسب ما ذكرته قناة مداد نيوز.
وكذب أردوغان، وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو بعد يوم من تصريحاته، التي قال فيها: إن "تركيا لا تعتزم إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا طالما كان وقف إطلاق النار سارياً".
وكشف المرصد السوري عن استمرار تدريب وإعداد وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، عبر نقلهم من سوريا إلى تركيا ثم طرابلس الليبية، ووصول أكثر من 3000 مرتزق سوري للقتال بجانب مسلحي الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.
هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.