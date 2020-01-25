كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي ترامب لمجلس الشيوخ: اتهامات الديمقراطيين ليس لها أساس من الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح اليوم السبت، مرافعتهم في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ عقب ثلاثة أيام من اتهامات وجهها الديمقراطيون.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولونيه، الذي تحدث أولاً خلال اجتماع نظم بشكل استثنائي: "سوف ترون أن الرئيس الامريكي لم يرتكب أي خطأ"، مضيفاً أن "اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من الصحة".

كما لا يوجد شك في تبرئة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون (53 مقعدًا من أصل 100).

ويذكر أن الرئيس الأمريكي علق على قضية التحقيق وإجراءات عزله، يوم الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، قائلا: إن ما يجري في الكونغرس بخصوص العزل هو خدعة تسيء للولايات المتحدة.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن ملف التدخل الروسي في الانتخابات كان ملفقا وضعته هيلاري كلينتون، مضيفاً "نحن أمام أشخاص إما فاسدون أو يلعبون لعبة سياسية".

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وتابع: "أترك الأمر لمجلس الشيوخ"، ولم أرتكب أي جريمة، وأمارس سياسات رائعة، وأي جريمة خلال حديثي مع الرئيس الأوكراني وما يحدث حاليا مضيعة للوقت. الديمقراطيون لا يريدون التطرق إلى هذا الحديث".