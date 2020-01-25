كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب العراقية وعدد من المتظاهرين في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر ميدانية عراقية، مساء اليوم السبت، بأن قوات الأمن تستخدم الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المحتجين في كربلاء، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضافت المصادر الميدانية، إن هناك اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب العراقية وعدد من المتظاهرين في حي النقيب وسط محافظة كربلاء.

كما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق المحتجين، الذين أغلقوا الطرق بالإطارات المشتعلة في كربلاء.