كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وول ستريت جورنال: أمريكا تخطط لإجلاء مواطنيها من "ووهان" المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شخص مطلع على العملية أكد أن الحكومة الأمريكية تنظم رحلة مستأجرة، غدًا الأحد، لإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بوباء "كورونا القاتل" إلى الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد القتلى من الفيروس القاتل الذي تم اكتشافه حديثا.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، أن بلاده قادرة على هزيمة فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 41 شخصا، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم.

وكان الرئيس الصيني، قد عقد اجتماعًا فيي وقت سابق اليوم، للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وفرضت السلطات الصينية، إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

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وفي أعقاب تفشي فيروس كورونا المميت في الصين، تم إغلاق عدد من مدن البلاد، بينما تغلق مدن أخرى الوجهات السياحية الشهيرة لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت إدارات مدينة سانيا في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، وهي مقصد سياحي مفضل، في بيان أنها أغلقت جميع المواقع السياحية، اليوم السبت وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

يأتي القرار، بعد يومين من إعلان العاصمة الصينية بكين أنها ستلغي جميع الاحتفالات الجماعية، بما في ذلك مهرجانات المعابد التقليدية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد. بالإضافة إلى ذلك، المدينة المحرمة الشهيرة في المدينة - مجمع يضم متحف القصر في وسط بكين، أغلقت أبوابها أمام الزوار ابتداءً من نفس اليوم.

يذكر أن فيروس كورونا يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.