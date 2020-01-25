كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء تفجير آلية عسكرية في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 6 أشخاص وقتل 2 آخرين على الأقل، اليوم السبت، نتيجة عمل إرهابي استهدف مركبة عسكرية في عاصمة الصومال (مقديشو).

وقال مسؤول في الشرطة الصومالية، يدعى محمد عبدي حسن: إن "الإنفجار استهدف مركبة عسكرية، أدى إلى سقوط جنديين وجرح آخرين تم نقلهم إلى مستشفى في منطقلة بلعد"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وقالت الوكالة: "فقد أصيب أربعة جنود بجروح خطيرة، ويتلقون العلاج حالياً في المستشفيات"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

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وتم استهداف السيارة العسكرية عند توجهها من جوهر إلى منطقة بلعد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى هذه اللحظة.

وأعلنت "حركة الشباب"، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة "أفغوي" في إقليم "شبلي السفلي" قتل على أثره 3 أشخاص وجرح حوالي 25 آخرين.

وأدى انفجار شاحنة مفخخة في28 ديسمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، وأصيب أكثر من 150 شخصا بجروح.