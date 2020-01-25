كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يصل إلى إقليم شرق تركيا الذي ضربه الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى مقاطعة إلازيج بشرق تركيا التي ضربها زلزال قاتل يوم أمس الجمعة.

وألغى أردوغان مشاركته المقررة في الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة وحفل توزيع جوائز مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEIK)، في مركز لطفي قيردار الدولي للمؤتمرات والمعارض في إسطنبول.

ضرب الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة مقاطعة ايلازيج الشرقية الساعة 8.55 مساء بالتوقيت المحلي (1755 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، مع مركزه في منطقة سيفريس، إلى جانب المحافظات والبلدان المجاورة بما في ذلك سوريا وجورجيا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق من اليوم، إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي وقع يوم الجمعة في شرق تركيا ارتفع إلى 22.

وصرح سليمان صويلو في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الصحة ووزير البيئة والتحضر في مقاطعة إلزيج التي ضربها الزلزال: "توفي أربعة أشخاص في دوجانيول في ملاطية و18 آخرين في إيلازيج".

وأضاف سويلو أنه تم إنقاذ ما مجموعه 39 شخصًا من تحت أنقاض المنازل والمباني المنهارة.

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في قرية ضحيتها شخصان وأُصيب شخصان، أوضح السكان المحليون اللحظات المخيفة بالقول: "تم تدمير المنازل قبل أن ندرك ما حدث"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقال القرويون للصحفيين: "تمكنا من الخروج من حطام المنزل. من تحت الأنقاض، تمكنا من استخراج جثتين. قدمت سيارات الإسعاف القادمة الدعم، أرسلنا الجرحى إلى المستشفى. الآن لا نعرف ماذا سنفعل في القرية، التي تحولت إلى أنقاض".

كان على الناس قضاء الليلة في الخارج، والنوم في السيارات، حسب التقارير، واستمرت فرق البحث والإنقاذ في العمل طوال الليل. وحدثت هزات ارتدادية طوال الليل.

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الأزيج التركية: "تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في حدوث شقوق طويلة على الطرق في سيفريس".

وتفيد التقارير، أن الطرق في المنطقة مغلقة جزئيًا بسبب الانهيارات الأرضية، مما يجعل التواصل مع المستوطنات صعبًا.