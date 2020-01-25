كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن عدم تسجيل أي إصابات بوباء "كورونا" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، مساء اليوم السبت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبه فيها بفيروس كورونا الجديد في إيران.

وأصدرت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، قالت فيه: "قد لوحظت حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان حتى الآن، ولكن معظمها كان في الصين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".

وأكد بيان وزارة الصحة الإيرانية، على أن "مركز إدارة الأوبئة بوزارة الصحة اتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة بهذا الفيروس في بلادنا من خلال عيادات الحجر الصحي في جميع المنافذ الحدودية، وخاصة في المطارات والموانئ الدولية؛ حيث تخضع جميع حالات الإصابة المشتبه فيها للفحص والحجر والرعاية الصحية الخاصة من قبل خبراء وزارة الصحة المختصين بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية".

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وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن؛ لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنًا، وأصابة المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

وأسست الصين، فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".