بكين تعلّق الرحلات الجماعية من وإلى الصين بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت بكين، مساء اليوم السبت، أنها علقت الرحلات الجماعية المنظمة من وإلى الصين بسبب وباء "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت سابق من اليوم، اجتماعًا للمكتب السياسي بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

هذا وكانت السلطات الصينية، قد فرضت إجراءات على مستوى البلاد؛ للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تقرير لها أن انتشار فيروس كورونا الجديد أدى إلى وفاة 41 شخصًا، وإصابة أكثر من 1300 على مستوى العالم.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، أن لجنة الصحة الوطنية، قالت: إنه "سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم فورا إلى مركز صحي".

وقد أغلقت السلطات الصينية، 10 مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة، اليوم، في محاولة لاحتواء المرض، كما نشرت طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس.

وأسست الصين، فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".