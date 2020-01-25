دوري أبطال إفريقيا.. الترجي يخصص 3 آلاف تذكرة مجانية لأنصار الرجاء

وضع فريق الترجي الرياضي التونسي، 3 آلاف تذكرة مجانية، رهن إشارة جمهور الرجاء الرياضي، الذي تنقل إلى تونس، من أجل مساندة الفريق الأخضر في المباراة التي ستجمعه مساء اليوم السبت، بمضيفه الترجي، لحساب خامس جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الفريق التونسي، أنه تم تخصيص البوابتين رقم 32 و33 بملعب “رادس”، لأنصار الرجاء، علما أن دخولهم سيكون عبر تقديم جواز السفر.

ووجه ممثل كرة القدم الوطنية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شكره، وتقديره لمسؤولي الترجي على تخصيص 3 آلاف تذكرة مجانية للجمهور الرجاوي.

وتقام المواجهة بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، ويتولى قيادتها الحكم الغامبي باكاري غاساما، مع العلم أن الكاميروني أليوم نيانت هو من أنيطت به مهمة إدارة هذه المواجهة، قبل أن يُغيره “كاف” بغاساما.

يذكر أن الرجاء يحتل وصافة ترتيب هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، خلف الترجي المتصدر بـ10 نقاط، ثم يأتي شبيبة القبائل الجزائري ثالثا بـ4 نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب بنقطتين.