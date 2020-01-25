بنحمزة: دفن الموتى وتغسيل الجثامين يجب أن يكون مجانيا -فيديو

دعا مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، إلى إلغاء التكاليف المادية التي تفرض على ذوي الموتى، فيما تعلق بالدفن وتغسيل الجثامين.
جاء ذلك خلال إشراف بنحمزة، على تدشين مقبرة السلام بوجدة، حيث دعا إلى تخفيف العبء على المواطنين في مثل هذه الحالات، قائلا إن الدفن والتغسيل يجب أن يكونوا بشكل مجاني.
ودعا بنحمزة إلى تعميم هذا الأمر، على مختلف مقابر مدينة وجدة، وفق لما جاء في كلامه، الذي وثقه شريط فيديو نشره موقع محلي.
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