القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، على ما يثار حول نشر "صفقة القرن" قريبًا، ودعوة ترمب لنتنياهو وغانتس للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء "صفقة القرن" على شعبنا الفلسطيني والعالم، قائلًا إنّ "أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل ‘دولة‘ فلسطين على حدود 1967، سيدخل التاريخ على اعتباره ‘احتيال القرن‘".
وأكد، أن ما قامت به إدارة ترمب إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو سيدخل التاريخ على أنه "احتيال القرن على القانون الدولي" والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام".
وقالت حركة "فتح" إن ترمب يستخدم صفقة العار في إطار العلاقات الشخصية في لعبة الانتخابات مع نتنياهو، وأن إعلان البيت الأبيض موعد نشر خطتهم المزعومة أتى بعد موافقة نتنياهو على ذلك، لرؤيته أنها تخدمه في انتخابات آذار/ مارس المقبل.
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي في تصريح صحافي، إن "نظرة البيت الأبيض لحل الصراع في أتون العلاقات الشخصية الانتخابية، يدلل على جهل مطلق بطبيعة الصراع، والآثار التدميرية لما يقومون به، وأنهم لن يجدوا زعيمًا عربيًا واحدًا يشتري بضائعهم الفاسدة".
وأكد القواسمي، أن أميركا وإسرائيل لا يملكون فلسطين ليحددوا مصير شعبها البطل، ونحن واثقون من أن الحق والإرادة والصمود والثبات سينتصرون على الظلم والطغيان، وأن صفقة مزعومة تُمنح ممن لا يملك لمن لا يستحق، ما هي إلا استكمال لوعد بلفور المشؤوم.
كانت هذه تفاصيل خبر القواسمي: ترامب ونتنياهو لن يجدا مشتريًا لصفقة القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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