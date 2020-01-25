شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات في عدن..على مائدة الرئيس عيدروس والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020

لم يكن الرئيس عيدروس الزبيدي شخصية إعتيادية فمنذ أن عرفت أسمه وهو بطل جنوبي لا يشاق له غبار، حيث تخرج من كلية القوات الجوية في دولة اليمن الشعبي الديمقراطي، وتدرج في المناصب حتى وصل لأركان حراسة المنشآت والسفارات بصنعاء قبل إندلاع حرب 1994 التي غيرت من مسار الرجل، حيث شارك في القتال مع جيش الجنوب وبعد استيلاء علي عبد الله صالح على عدن فر إلى جيبوتي.



عاد الزبيدي مرة أخرى عام 1996 ليؤسس حركة "حتم" أو حق تقرير المصير التي تولت الكفاح المسلح ضد علي عبد الله صالح، وفي عام 1997 حكمت عليه محمة عسكرية غيابيًا بالإعدام، وظل مطارد متنقل بين الجبال، ونفذ عدة عمليات ضد نظام علي عبد الله صالح، كان أشهرها محاولة إغتيال صالح نفسه أثناء زيارته للضالع، وتوقف نشاط الحرطة عام 2002، ثم عاودت نشاطها عام 2011 وتبنت عدة عمليات لإستهداف عسكريين بمحافظة الضالع.

جاءت الثورة اليمنية في عام 2011 لتبدأ فصول اكثر سخونة في تاريخ حركة "حتم" العسكري، خاصة بعد مجزرة سناح عام 2013 وضرب مخيم للعزاء في فناء أحد المدارس نتج عنه مواصلة الحركة لعملياتها واستمرت الاشتباكات لفترات متقطعة طوال عدة أشهر. وفي الرابع من ديسمبر 2014م دعا مشايخ الضالع لإجتماع لمواصلة القتال ضد الجيش اليمني، ثم جاء الزحف الحوثي على المحافظات الجنوبية وكان عيدروس رأس الحربة للتحالف العربي بعد فرار عبد الله ضبعان حيث سيطر مقاتلوا الحراك الجنوبي على مدينة الضالع ثم المحافظة لتصبح أول محافظة محررة بأيدي الشرعية.

محاولة مقابلة

كانت خطواتي الأولى للتعرف على عيدروس الزبيدي عقب حرب 2015 ضد الحوثيين وإنتصار المقاومة الجنوبية على الحوثيين وطردهم من المحافظات الجنوبية، ومنذ ذلك الحين طرقت كل الأبواب لعمل حوار مع عيدروس تارة عبر رفاق من المناضلين معه، وتارة أخرى عبر أقرباء له، ولكن كلها محاولات باءت بالفشل نظرًا لأسفاره المتعددة، او تقلده لمناصب هامة مثل محافظ عدن عقب إغتيال المحافظ جعفر، ثم رئيسًا للمجلس الإنتقالي الجنوبي

من منصب لأخر

لم تكن مهمة الرئيس الزبيدي في عدن بسيطة، فكانت أغلب مديرياتها تحت سيطرة عناصر إرهابية ، وتعرض لأكثر من 4 محاولات اغتيال، منها 3 بعربات مفخخة، ونجح هو ومدير أمن عدن شلال شايع في قرض الإستقرار داخل ربوع المدينة، وبعد إقالته من منصبه، جائت مهمة تكوين كيان سياسي ممثل للقضية الجنوبية وهو المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي أصبح الغطاء الشرعي للقضية الجنوبية، ومعارك معاشيق الأولى والثانية حتى إخراج الشرعية من عدن، وصولاً لإتفاق الرياض وإعتراف المجتمع الدولي بالقضية الجنوبية.

إنطباعات أولى

لا يخلوا أي حوار مع شخص جنوبي من الحديث عن الرئيس عيدروس الزبيدي، سواء عن ماضيه النضالي، أو عنه كرمز يتجمع الناس حوله، أو عن مستقبله السياسي كبطل يحمل أمال الجنوبيين وطموحاتهم، وحتى المختلفين مع المجلس الإنتقالي لا يختلفون حول شخص الرئيس، وهم نفسهم يتحدثون عن نزاهة الرجل وطهارة يده، ومبادئه ومواقفه الثابتة التي لم تتغير،وتواضعه الشديد وقربه من الناس، بل تجد من يعدد مثالب الإنتقالي وإختلافاته معه إلا أنه ينهي حديثه بأن عيدروس يختلف عن باقي أفراده فهو جنوبي مخلص.

التمهيد للحوار

عكفنا منذ انتهاء زيارتنا لجبهة الضالع على إعداد محاور اسئلتنا للرئيس عيدروس الزبيدي وكانت مهمتنا الأساسية ليست مجرد طرح اسئلة على الرئيس الزبيدي وإنما تنقسم لشقين الأول هو معرفة كيف يفكر الرئيس ورأيه في القضايا الهامة التي تتعلق بشكل دولة الجنوب والاقليات الدينية والعديد من القضايا التي ترسم شكل الجنوب بعد استعادة الدولة، والشق الثاني هو طرح الأسئلة التي تشغل بال المواطن الجنوبي مثل موعد استعادة الدولة ومعوقات تنفيذه والبدائل المتاحة لاتفاق الرياض ووضع الإخوان في محافظتي شبوه وحضرموت والاعتراف الدولي بدولة الجنوب القادمة، وأسئلة تشغل بال الرأي العام المصري مثل العلاقات المصرية مع دولة الجنوب ومحاربة الإرهاب وتامين مضيق باب المندب، لتبدا مرحلة إعداد الأسئلة حيث أمنا تواصل مع رئيس تحرير الموقع دكتور جمال باراس رغم رداءة خدمة الانترنت في عدن على أن يتولى أحدنا الشق السياسي والعسكري والاقتصادي ويكون للآخر الأسئلة التي تتعلق بالمرأة والمجتمع

الطريق إلى عيدروس

انطلقت بنا السيارة مخترقة شوارع عدن الجميلة التي دمرتها الحرب منذ عام ٢٠١٥ حتى وصلنا إلى منطقة التواهي عند أبواب المجلس الانتقالي الجنوبي لتبدا عملية تفتيش الوفد الإعلامي المصري وإغلاق هواتفنا النقالة وتركها للأمن، ثم دخلنا إلى قاعة متسعة بدأت تظهر فيها رويدا رويدا شخصيات بارزة اعتادت على أن تتبوا الصفوف الأولى في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة ممثلة عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومنها رئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك، والأمين العام للمجلس الإنتقالي الجنوبي أحمد لملس، والمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، وسكرتير الرئيس عيدروس عوضي، والعديد من الشخصيات البارزة الأخري والتي حرص معظمهم على لقاءنا بالزي التقليدي الجنوبي ثم فجأة وقف الجميع استقبالا للرئيس

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اللقاء الأول

بدا الرئيس عيدروس لاعيننا للمرة الأولى وحها لوجه مرتديا الزي التقليدي الجنوبي والعمامة الجنوبية مع ابتسامة عريضة بدأت تخفف شيئآ فشيئا حاجز الرهبة من تحول الحلم وتجسده إلى حقيقة، ولم تترك انظارنا الرئيس حيث تشعر انك تنظر إلى نضال شعب وقضيته متمثلة في رجل، وتحاول أن تقاوم اسئلة استباقية عن نضال الرجل وتنقله بين الجبال حتى اقترابه من منصب رئيس الجنوب

بادرنا الرئيس عيدروس الزبيدي بالسؤال عن رحلتنا في عدن ووصولنا لجبهة الضالع، "زرنا قريتك" وتحدثنا عما رأيناه بها، ثم ارستطردنا بين شرح ما قمنا به أثناء الزيارة والشكوى من ضيق الوقت وعدم زيارة كل ما ينبغي زيارته في الضالع وهو ما وافقنا فيه الرئيس مستنكرا عدم زيارتنا للمعسكر المقاومة في الضالع، ثم لم نمتلك أنفسنا بتوجيه الأسئلة حول الفترة التي قضاها الرئيس عيدروس في الجبال.

خالف الرئيس عيدروس توقعات زميلتنا في الوفد الإعلامي والتى رسمت الرئيس عيدروس كشخص متكلف قليل الكلام حيث تجاذب الرجل معنا الحديث بكل بساطة واريحية وكأنك تعرف الرجل منذ فترة طويلة او احد افراد أسرتك فكلما تمر الدقيقة يتسرب إليك شعور عائلي دافئ كأنك تتحدث مع والدك، واستعادت الذاكرة في هذه اللحظة ما تناقله كبار الصحفيين مع لقاءتهم مع الزعماء مثل ياسر عرفات وفيدل كاسترو حيث شعرنا ان ما كتبوه عن تلك اللقادات هي نفس الأجواء التي نعيشها، ولم لا فالرئيس عيدروس الزبيدي يحمل بين منكبيه حلم استعادة دولة الجنوب والقضية الجنوبية التي ناضل من أجلها الكثير منذ حرب ١٩٩٤، والتي كان عيدروس نفسه ابرزهم.

لايخلوا الحديث الأبوي للرئيس عيدروس الطرفات العابرة التي تظهر روحه المرحة ، بل والإسقاطات المحسوبة، فحين سألنا عن محاولة إغتياله للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أجابنا أن هذا الحديث قد يغضب البعض في إشارة لبعض أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الذين عملوا سابقًا مع نظام المخلوع، وهو ما غلف حديثنا مع باقي الحضور خاصة عند الحديث عن بعض العادات الإجتماعية كتخزين القات.

أحمد لملس

لم يقتصر الحديث على الرئيس عيدروس، بل تبادلنا الحديث مع أحمد لملس والذي شرح كيف غلب مصلحة الوطن عن حزب المؤتمر الشعبي في حرب 2015، والتي وصفها بالمختلفة عن حرب 1994 والتي إشترك فيها فريق من الجنوبيين بجوار علي عبد الله صالح، ولكن في 2015 كانت حرب شمالية بكل ما تعنيه الكلمة ضد الجنوب،

مائدة الرئيس

يصعب على أمثالنا تخيل حفاوة الرئيس بلقائنا مهما تم شرح هذا الأمر مسبقًا، بل ليس من المبالغة أن حتى الأحلام لم ترقى للواقع الذي عاصرناه على مائدة الزعيم عيدروس الزبيدي، فلم تكد خطواتنا تمتد إلى الطابق العلوي جيث مائدة الغداء ونقترب منها حتى سمعنا صوت الرئيس قائلاً "تعالوا إلى هنا بجواري"، وعندها تخولت خطواتنا إلى خجوله وشعرنا بطول المسافة من نهاية المائدة حتى وصلنا للكرسيين الملاصقين لكرسي الرئيس، ولم يكن جلوسنا إلى جواره سوى بداية فقط للإحتفاء بنا.

الرئيس طلب الرئيس من أحد مرافقيه إحضار طبق من العسل السدر أمامنا، رغم وجود صحفية ثالثة، وبعد أن إمتدت المائدة فوجئنا بقيام الرئيس بتقطيع اللحم وتفصيص السمك على طبقينا، ربما لا يتكرر هذا المشهد الا عن طريق أبي عندما يقدم لنا الطعام عند زيارتنا له، فكان الرئيس الزبيدي لنا بمثابة الوالد، واستأذن منا الرجل في تواضع جم أن يأكل بيده، ربما شعرنا أنه لا حاجة لنا بالطعام، وهو ما انعكس بالفعل على سلوكنا على المائدة حيث كانت الملعقة تسقط ببطئ لداخل أفواهنا على غير ما اعتدنا عليه بباقي الرحلة، بعدما ملأت تلك المعاملة جميع أركاننا.

أشار الرئيس إلى –سيد مصطفى- عند حديثه على المائدة ، قائلاً لقد بدأت النضال في نفس سنك، لتدخل زميلتنا الصحفية الثالثة في الحديث وتقول للرئيس ممازحة أنه لا يزال صغيرًا في السن وهكذا يكبر من سنه، ولكن لم أدع فرصة الطعام إلا وسألته –حنان حسن- عن دور الزوجة في حياته فأجاب بأنها قصة طويلة سيذكرها في وقت لاحق.

وقت التصوير

أنهينا المائدة لنجد أن الرئيس قد بدأ حواره مع زميلتنا من بوابة الجمهورية، وليس امامنا بد سوى الإنتظار، وهنا كانت الفرصة الثمينة للتصوير مع الأستاذ عبد العزيز الجفري وأحمد لملس، مع تناول الشاي العدني المميز، مع تهيئة أنفسنا نفسيًا للتحدي الأكبر المقبلين عليه ألا وهو إجراء حوار مع الرئيس عيدروس، ولكن لم يمهلنا الزمن كثيرًا، حيث لم يتجاوز حوار زميلتنا من 10-15 دقيقة، وهو ما أنقذنا أيضًا من طلب أحد الحضور بالإضطلاع على الأسئلة، حيث جاء النداء "الرئيس في استقبالكم" بمثابة فرصة لتنفس الصعداء لأنه إحتوت ورقة الأسئلة على الكثير من المتفجرات والأحزمة الناسفة التي كان سيسهل التعرف عليها بمجرد إلقاء نظرة على الورقة.

39 دقيقة مع عيدروس

كانت هناك ثلاثة تحديات تواجهنا بمجرد أن سمح لنا بالحوار، أولها تحدي الوقت وأن ننجح في سؤال كل ما جهزناه من محاور، والثاني هو التحفظ على إجابة الأسئلة والثالث هي شعارات السياسيين التي دائمًا ما يحرصون على ترديدها أثناء حواراتهم لترسيخها في أذهان شعوبهم، وبتلك الهواجس بدأنا حوارنا مع الرئيس، الذي كان قد غير لتوه اللباس التقليدي إلى البدلة كحديث مع رئيس للجنوب.

نظرنا للوهلة الأولى في ورقة الأسئلة لنصطدم بأول سؤال وهو متى ستعلن دولة الجنوب وأسبال تعطيل إعلان الإستقلال، فعافت نفوسنا أن تسأله بتلك الطريقة الجافة مع زعيم والد، لتخرج كلماتنا عفوية "متى يتحول الحلم إلى حقيقة"، وهنا كانت أول كلمات الرئيس التي إلتقطها المسجل بأنه يشكرنا على مجهودنا وزيارتنا للجبهة خاصة وأنها أول زيارة لنا إلى عدن، لينساب الحديث بعدها، حيث تعاملنا في الحوار مع مناضل وزعيم وليس مجرد سياسي أو رئيس فعلت أخلاقيات المحارب على مراوغات السياسيين في حواره، فابتعد عن الشعارات وإتسم بالموضوعية والفهم العميق سواء للساحة الدولية أو المشهد الداخلي، وظهر هذا جليًا في عدد من الإجابات بدأت منذ السؤال الأول عن سبب تأجيل إعلان الإستقلال، وحتى عندما سألنا عن السينما في الجنوب طالب بفيلم مصري عدني مشترك في إيمان عميق أن الفن الجنوبي يحتاج لأيادي اشقاؤه العرب.

لم يشعر الرئيس بأزمة في الإجابة عن أي سؤال فرد على كل ما إعتبرناه صادم أوشائك بمنتهي الأريحية، بعدد اسئلة يتجاوز الـ28 سؤال، ولكن كان أكثر ما وتر الحوار وجود عدد من الوجوه البارزة أثناء إجراؤه مثل الأستاذة نيران سوقي ونزار هيثم، وبات الجميع منذالسؤال الـ20 يشيرون إنحو ساعاتهم، طالبين أن ننهي حوارنا سريعًا، ولكن دون إلتفات مني –سيد- حتى أنهيت أسئلتي طالبًا من نصفي الآخر –حنان-أن تلقي سريعًا بما لديها من أسئلة.

ملئتني الرغبة في الدخول بالمناطق الشائكة لدى الرئيس عيدروس، وتجاوز الورقة الموضوعة أمامي بأسئتلها التقليدية، والحديث عن عدد من التابوهات التي يتجنب الجنوبيين التطرق إليها، ومنها الحديث عن القات وإنتشاره، وشجعني على ذلك أن الرئيس من أشد أعداء القات ومعروف عنه أنه من القلائل الذين لا يتناولوته، وسؤالي الأخؤر عن المرأة في حياته وكيف تحملت تلك الحياة النضالية، وهو ما أجاب عنه الرئيس بإرتياح.

حمل الحوار مع الرئيس ملامح رؤية تقدمية قد لا يشعر بها الكثيرين حتى داخل المجلس الإنتقالي، وذلك في العدي من القضايا الشائكة مثل التعامل مع الأقليات الدينية والقضايا الإجتماعية للمجتمع الجنوبي، والفن والثقافة، فنظرته لتلك القضايا ثورية تختلف عن الواقع المحافظ الحالي، فالرجل لا يزال يرث هذا الفكر الإشتراكي الذي عاشت به دولة اليمن الشعبي بتنوعها وتسامحها، فلا يترك ركن إلا وتخلل حديثه الحنين إلى تلك الدولة التي درس في كليتها العسكرية وترقى في جيشها، ودافع عنها في حرب 1994 بل وطالب بإعادتها في "حتم".