عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، "فيسبوك"، لعطل مفاجئ، مساء اليوم السبت.
وحدث العطل لدى عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية، العديد من التقارير بالعطل.
وأبلغ العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، أن حساباتهم على موقع "فيسبوك" تظهر رسالة أن "هناك أمر خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".
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