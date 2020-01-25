وأضاف :"ذكّرنا بدعمنا المتواصل للتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب اعلاميا وسياسيا، واشرنا الى الغطاء المرجعي للتظاهرات السلمية مما يدلل على صحة المسار"، محذراً "من سياسة التعميم فالسلبيات والايجابيات موجودة في كل شيء".
وأكد الحكيم، أن "المتظاهرين نزلوا للتعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم وواجب الحكومة فرز المساحات ومواجهة المندسين"، مبيناً أن "ما يجري من اختلاف في وجهات النظر إنما هو احد ضرائب التعددية وحق الجميع في التعبير عن الرأي المكفول دستورياً في ظل الديمقراطية التي تعيشها البلاد بخلاف الدكتاتورية التي لاتسمع فيها الا لرأي واحد فيما يعاني الشعب من القمع والتهميش".
وأشار إلى "ضرورة الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية دون اي انقسام حولها ، وضرورة الانطلاق في كل خطوة من المصلحة الوطنية"، مؤكداً أن "أحداث تشرين رفعت منسوب الوطنية بالانتماء للعراق والاعتزاز به والالتحاف بالعلم العراقي".
وحول وجود قوات التحالف الدولي على الارض العراقية، تابع الحكيم، أن "العراق يحميه العراقيون بأنفسهم وجاء حضور قوات التحالف الدولي للضرورة التي اقتضاها الإرهاب الداعشي و ينتهي بانتهائها وهذه الحقيقة يجب ان لا تكون محط خلاف ولابد من الاستماع للرأي الفني العسكري الحكومي حول الحاجة لاعداد القوات و مهامها وجدولة انسحابها بعد النصر الذي تحقق باستعادة الارض العراقية".
وأوضح الحكيم، :"طالبنا أيضاً الشباب بالحضور الفاعل في جميع المسارات وتقديم الحلول للازمات ومنها فرص العمل، ودعونا الى التمسك بالثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية التي تحمي المجتمع من الانهيار"، معرباً عن "أمله بالانتهاء من ملف تشكيل الحكومة القادمة والتهيئة للانتخابات المبكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم: التظاهرات حق دستوري وقانوني ونرفض اي محاولة لفضها بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.