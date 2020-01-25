مصدر امني: توافد اعداد من المتظاهرين لساحات التظاهر في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بتوافد اعداد من المتظاهرين لساحات التظاهر في بغداد، مؤكداً تسجيل 58 حالة اختناق واصابة اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اعداد متوسطة توافدت الى ساحات التظاهر في بغداد"، مشيراً الى أن "حصيلة احداث اليوم ٥٨ حالة اختناق واصابة بعضها خطرة".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم السبت، بتسجيل ثماني حالات اختناق وإصابة قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.