مكتب السيستاني: الاثنين اول ايام شهر جمادى الاخرة

اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، السبت، أن الاثنين المقبل هو الأول من شهر جمادى الآخرة.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يوم غدٍ الأحد هو المُتمم لشهر جمادى الأولى".
وأضاف أن "يوم الإثنين الموافق (٢٧ / ١ /٢٠٢٠م) هو الأول من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤١ للهجرة".
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