مبعوثة أممية تطالب العراق بحماية المتظاهرين

طالبت جانين هينيس بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق، السلطات العراقية بضرورة حماية المتظاهرين السلميين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو 4 أشهر.

وقالت بلاسخارت، في بيان، السبت، إنه "في ظل استمرار وقوع قتلى وجرحى، فإن الخطوات المتخذة من قبل السلطات العراقية ليست كافية لحماية الشعب العراقي".

وشددت المبعوثة الأممية على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين، وما عبّروا عنه بشجاعة على مدار الأشهر الماضية.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر طبية عراقية مقتل 4 متظاهرين خلال احتجاجات في محافظتي بغداد والناصرية بالعراق.

وأعلنت قيادة شرطة ذي قار العراقية إصابة قائد بقوات الأمن وعدد من العناصر، بعد التعرض لهم بالحجارة من قبل "عناصر منفلتة".

Advertisements

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "شرطة ذي قار وقيادة العمليات، وبالاتفاق مع عدد من المتظاهرين السلميين، اتفقوا على فتح طريق بديل لمرور الحالات الطارئة بدلاً من الطريق الدولي الذي تم إغلاقه".

وأضاف أنه أثناء فتح الطرق البديلة، سادت حالة من الفوضى والتعرض للشرطة من "المنفلتين"، أدت إلى "إصابة قائد الشرطة وعدد من أفراد الشرطة بعد التعرض لهم بالحجارة".





وفي بغداد اندلعت، صباح السبت، مصادمات بين الشرطة العراقية ومتظاهرين، عندما حاولت القوات الأمنية إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الأسمنتية بوسط بغداد، مع انسحاب أتباع التيار الصدري.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق، ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.

وما زالت المظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة.