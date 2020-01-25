المانيا تمنح السيسي وسام "سانت جورج" لجهوده فى صنع السلام بإفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها .



وحسبما ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، فقد أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

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وذكر الاتحاد "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى مد جسور متميزة وصنع السلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.. موضحا أن الرئيس السيسى يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017.

ووسام "سانت جورج" نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج، كقاتل حيوان التنين، معلنا انتصار الخير على الشر.. وتوجد الدلاية الأصلية فى متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن الألمانية.