شكرا لقرائتكم بصاروخ.. ميليشيا الحوثي تقصف اجتماعاً للصحافيين باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن، بصاروخ كاتيوشا.
وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، في بيان، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحافيين ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي.
وأكدت أن هذا القصف الحوثي أسفر عن إصابة عدد من الزملاء الصحافيين (لم تذكر عددهم)، فضلاً عن احتراق سيارات مراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائيتين في المحافظة.
جريمة بشعة
وعبرت المنظمة عن إدانتها لهذا القصف المباشر الذي استهدف الزملاء الصحافيين في محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، وحملت ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.
ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، وناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحافيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.
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