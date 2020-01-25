ترند | كورونا يرفع أسعار الذهب.. ويضرب 13 دولة.. وأنباء عن وصوله للوطن العربي..ومكالمة بين زوج نانسي عجرم والقاتل تقلب الموازين.. والهلال يشعل مجموعة الأهلي في إفريقيا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تفشي فيروس كورونا يرفع الذهب عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين.. تعرف على الأسعار في مصر، وبعد انتشاره في 13 دولة.. تضارب الأنباء حول ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الوطن العربي، وتطورات جديدة تقلب موازين القضية.. اكتشاف مكالمة هاتفية بين زوج نانسي عجرم والقتيل قبل الحادث، والهلال السوداني يُشعل مجموعة الأهلي بفوز قاتل على بلاتينيوم.. تعرف على الترتيب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تفشي فيروس كورونا يرفع الذهب عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين.. تعرف على الأسعار في مصر

ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، السبت 25 يناير، بقيمة 3 جنيهات، بعد ارتفاعه عالميا.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، السبت، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها عالميا فى أسبوعين منذ مساء أمس الجمعة، بسبب تطورات تفشي فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت، كالتالي:

عيار 18 بـ 589.71 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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بعد انتشاره في 13 دولة.. تضارب الأنباء حول ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الوطن العربي

تضاربت الأنباء، حول تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا القاتل، في الوطن العربي، وبالتحديد في السعودية، بعد أيام من ظهوره في الصين.

وبحسب تقرير لقناة "بي بي سي عربي"، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في موراليداران، عن إصابة ممرضة هندية تعمل في مستشفى الحياة بالسعودية بفيروس كورونا.

وقال الوزير الهندي في تغريدة إن "الممرضة المصابة تخضع للعلاج في مستشفى عسير الوطني وهي تتعافى بشكل جيد"، مضيفا أنه نفس الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وأسفر عن وفاة 17 شخصا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

من جانبه، قال المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، اكتشاف إصابة ممرضة هندية تعمل في إحدى المستشفيات السعودية بالمرض.

وكتب المركز في تغريدة له على تويتر، إنه "لم يرصد أي حالات لفيروس nCoV2019 في المملكة العربية السعودية".

وفي سياق متصل، توالت الدول التي أعلنت عن إجراءات ستتخذها لفحص المسافرين القادمين من الصين عبر مطاراتها ومنها مصر والكويت والإمارات وتركيا.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن "مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك".

حقيقة ظهوره في الشرق الأوسط

من جانبها، نفت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة عبر صفحاتها الرسمية على تويتر، ورود أي بلاغات عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى إقليم شرق المتوسط، مؤكده أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يعمل مع البلدان لمواصلة تعزيز أنشطة التأهُّب وفق اللوائح الصحية الدولية IHR (2005).

الصحة العالمية تنتفض

وبحسب سبوتنيك الروسية، طالبت منظمة الصحة العالمية، دول العالم بالاستعداد لوباء محتمل بسبب فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن الفيروس الجديد الذى ظهر فى الصين وانتشر لعدة دول لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية لكنها تتبع تطوره "دقيقة بدقيقة، وذلك بعد أن راجعت لجنة الطوارئ فى المنظمة والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا أحدث أدلة ورفعت توصياتها التى قبلها.

وأكدت المنظمة أنها لا توصي بفرض أى قيود على الحدود أو على السفر والتجارة فى الوقت الراهن بسبب تفشى كورونا"، مضيفة: "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ فى الصين.. لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية، قد يصبح كذلك".

وظهر الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنجهاى ومكاو كما انتشر فى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

كورونا يضرب 13 دولة

ويعيش العالم حالة من الخوف بعد انتشار فيروس كورونا القاتل، الشبيه بالإنفلونزا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية، وأسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 830.

وبعد ظهوره في الصين، تفشى الفيروس القاتل بشكل سريع، ليضرب 12 دولة أخرى، على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن الدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين، هي: "اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، وهونج كونج، وسنغافورة، وماكاو، وفيتنام، ونيبال، وفرنسا، وأستراليا".

وعلى الرغم من انتشار الفيروس تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه من المبكر جدًا اعتبار كورونا حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي.

ومع تسارع انتشار الفيروس، أمرت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي بإغلاق 8 مدن بما في ذلك العاصمة ووهان وحظر السفر منها، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، في محاولة لاحتواء المرض الذي الآخذ في الانتشار.

ولم يعد الخروج من المدينة الصينية ممكنًا تقريبًا، حيث ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية الأربعاء، أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إنه ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.

تحرك عاجل من الصحة المصرية

وعلى الصعيد المحلي، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إن مصر من أوائل الدول التي أعدت خطة متكاملة للتعامل مع مرض كورونا، حتى في حال تطور الموقف الوبائي.

ولفت رئيس القطاع في تصريحات نقلها "اليوم السابع"، إلى رفع وزارة الصحة درجة الاستعداد وإجراءات مكافحة العدوى، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع الحالات المصابة بمرض كورونا، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، موضحا: أن أعراض مرض كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والتهاب الحلق، ويصيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة.

وأشار عيد، إلى عدم وجود لقاح علي مستوى العالم لمرض كورونا، ولكن يتم معالجة الأعراض وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا: لا توجد حتى الآن حالة في مصر مشتبه بها أو مصابة بهذا المرض، وتم وضع خطة متكاملة تشمل الاكتشاف المبكر للمرض وطريقة التعامل معه.

وأوضح الدكتور علاء عيد، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، واستعمال العزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، وأن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى، تحذير منظمة الصحة العالمية في السابع عشر من الشهر الجاري، بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية).

بعد أرقامه المرعبة.. كل ما تريد معرفته عن «فيروس كورونا» الجديد

ونشرت صحيفة "إندبندنت" تقريراً قالت فيه إنه يعتقد أن سلالة الفيروس التي لم تكن معروفة من قبل ظهرت في أواخر العام الماضي من "الحياة البرية" المتداولة بشكل غير قانوني في سوق للحيوانات في مدينة ووهان وسط البلاد.

ونشرت الصحيفة في تقريرها أبرز الخصائص الرئيسية لفيروس كورونا.

لماذا "كورونا"؟

سمي الفيروس بهذا الإسم بسبب مظهره تحت المجهر، حيث تبين أن شكله كروي تغطيه مسامير على شكل التاج.

أما السلالة الموجودة حالياً في الصين فتم تسميتها بـ "كورونا الجديد" بسبب أنه لم يتم التعرف عليه من قبل.

الأعراض

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بحسب التقارير الصحفية، فإن المصابون بفيروس كورونا الجديد أظهروا عدد من الأعراض الواسعة، منها الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

وتسببت الحالات الشديدة بالتهاب رئوي وأزمة تنفسية حادة شديدة وفشل كلوي، ما أدى إلى الموت في بعض الحالات.

هل الفيروس الجديد معد؟

تشير التقارير إلى أن فيروس كورونا ينتقل بين الحيوانات والبشر، كما يمكن أن يتطور إلى سلالات لم يتم تحديدها من قبل.

وأشارت أولى الأبحاث إلى أن الفيروس، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، ربما يكون قد انتقل إلى البشر من الأفاعي.

ورجح خبراء الصحة بالحكومة الصينية أن الفئران قد تكون أحد المصادر المحتملة.

ومثل الفيروسات التاجية الأخرى، فإنه ينتقل من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس. كما يمكن أن ينتشر عبر الأسطح الملوثة، مثل مقابض الأبواب أو السور.

كيف يتصرف في الجسم؟

الفيروس الجديد هو فيروس "آر إن إيه"، ما يعني أنه يحتوي على الحمض النووي الريبي بدلاً من الحمض النووي كمادة جينية، والذي يسمح له بالاختلاط مع الحمض النووي لمضيفه، ويعني أيضاً أنه قادر على التحور بسرعة.

كيفية التعرف عليه

ينطوي اختبار الفيروس على استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل بالزمن الفعلي، والذي يحدد الحمض النووي الريبي الفيروسي في العينة.

ويمكن أن تأخذ العينات من مسحة الحلق، أو من السعال، أو قطرات دم في حال كانت حالة المريض سيئة جداً.

لقاح

ذكرت وسائل إعلامية أنه وحتى الآن لا يوجد لقاح لهذا الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين قوله، في بيان، إن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد سيحتاج على الأرجح عاماً على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للتحالف، سيث بيركلي، إنه من الصعب الآن تقييم مخاطر الفيروس، مضيفاً أن الخبر السار هو أن العلماء نجحوا في "فك الشفرة الجينية للفيروس ونشروها"، وهو ما مكن كثيراً من المنظمات في جميع أنحاء العالم من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.

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تطورات جديدة تقلب موازين القضية.. اكتشاف مكالمة هاتفية بين زوج نانسي عجرم والقتيل قبل الحادث

كشفت رحاب بيطار، محامية أسرة "قتيل" فيلا نانسي عجرم الشاب محمد الموسى، عن تطورات جديدة، قد تقلب الموازين القضية التي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وأكدت رحاب أن زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد الموسى ورقم الهاتف بعيادته، لافتة إلى أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت المحامية عبر حسابها بالفيس بوك: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم الطبيب بطلب رفع السفر وتم رد الطلب.. هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق".

وأضافت بيطار: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى "أبو الذهب" وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم ".

وكانت بعض المواقع السورية قد تناقلت خبراً حول أن اللص الملثّم السوري، كان يعمل في منزل نانسي عجرم وافتعل تلك الحادثة من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

من جانبه، كشف جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة أنّ الأخبار التي انتشرت حول وجود علاقة بين اللص بنانسي وزوجها عارية من الصحة وكذب.

وقال جيجي لـ"النهار": "إنها كذبة يحاول البعض ترويجها، نحن لا نعرفه، وهل هناك من يطالب بمستحقاته يأتي في الساعات الأولى من منتصف الليل وفي يده قفازات ومثلم؟ هذا عيب، والقضاء اللبناني سيأخذ مجراه، واحنا ارتضينا بأنّ الدكتور فادي يتم إيقافه حتى يتم الانتهاء من التحقيق".

وتابع: "هل هناك عاقل يصدّق أن نانسي عجرم ستأكل مستحقات أي شخص، فالجميع يعلم خيرها".

وكان تقرير الطب الشرعي اللبناني، قد كشف عن مقتل السارق بـ17 طلقة، وعلى إثر ذلك أصدرت القاضية غادة عون عدة قرارات جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام طوال الأيام الماضية.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن توزيع الطلقات على القتيل جاءت كالتال: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تشير الدلائل الواضحة من التقرير، بأن هناك اشتباه فى وجود شخص آخر ساهم فى قتل الشاب السوري فى منزل نانسي، حيث إن هناك شخص كان يضرب النار من الأمام وآخر من الخلف.

من جانبه، أصدر القضاء اللبناني قرارات جديدة فى قضية حادثة منزل نانسى عجرم والمتعلقة بقتل المقتحم على يد فادي الهاشم بعد اقتحامه فيلتهم صباح الأحد 5 يناير، وذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيفة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق فى الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم.

وقررت القاضية غادة عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل و التى توضح مكان حصول الجريمة.

كذلك أمرت القاضية بالتحقيق من موضوع غصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه و الاستماع إلى أقوالها، وعرضها على طبيب شرعي، والكشف على منزل المدعى عليه و بيان موقع الخروج منه و ما إذا كان قد دخل بالفعل الى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، بخلاف استدعاء زوجة القتيل و بيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

وكانت قناة O TV اللبنانية، قد أجرت لقاء مع نانسى عجرم عقب اخلاء سبيل زوجها، حيث قالت "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك"

وتابعت "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا"

من جانبها رفضت والدة القتيل محمد حسن موسى تقبل العزاء، وقالت في لقاء تليفزيونى، قائلة: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وخلال لقائها بإحدى القنوات السورية، قالت والدة الشاب محمد حسن، "داخل أعزل .. ليه 16 رصاصة .. لا أقبل العزاء .. متل ما ولادها غاليين عليها ابنى غالى .. وهى حرمته ولاده .. عايزنى أقبل العزاء من قاتلة ابنى".

تفاصيل الحادث

وكشف وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل حادث السطو المسلح الذي تعرضت له فيلا ​نانسي عجرم، بعد تصدى زوجها​ للسارق وقتله عقب تبادل إطلاق النار بينهما.

وأفادت مصادر لصحيفة النهار اللبنانية، أن السارق تمكن من التسلل ليلاً إلى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل الفيلا، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وواصلت المصادر: "تابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات الفنانة، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة الصغار، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج ننسي الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وفي سياق متصل، أمرت القاضية اللبنانية غادة عون، بالتحقيق مع فادى الهاشم، زوج الفنانة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد قتله اللص الذى حاول اقتحام الفيلا الخاصة بهما بقصد السرقة، بعد تبادل الطرفان إطلاق النار.

وأقدم السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.

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الهلال السوداني يُشعل مجموعة الأهلي بفوز قاتل على بلاتينيوم.. تعرف على الترتيب

أشعل الهلال السوداني، مجموعة الأهلي، بعد فوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز محمد الضاي، هدف الهلال القاتل في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

يشار إلى أن الأهلي، سيواجه النجم الساحلي التونسي، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك رفع الهلال رصيده لـ 9 نقاط، محتلا المركز الثاني مؤقتا في المجموعة الثانية، خلف النجم الساحلي، الذي يتصدر الترتيب بنفس عدد النقاط، متفوقا بفارق الأهداف، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بـ7 نقاط، وبلاتينيوم رابعا بنقطة.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في مباراته المرتقبة أمام النجم الساحلي، خاصة أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

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