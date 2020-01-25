قطاع السجون المصري: الإفراج عن 3455 سجيناً بمناسبة عيد الشرطة

أعلن قطاع السجون المصري الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاما، على ملحمة البطولة لمعركة الإسماعيلية.
وأشارت جريدة "الأهرام"، بأن قطاع السجون المصري عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
وأكدت أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة، فقد قرر قطاع السجون الإفراج عن 3455 من نزلائه، من بينهم 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".
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