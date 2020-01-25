روسيا تبحث إجلاء مواطنيها من مناطق إنتشار "كورونا" في الصين

أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​الصين​ أنها تبحث مع بكين تنظيم عملية إجلاء للمواطنين الروس من مقاطعة خوبي وسط البلاد وعاصمتها ووهان المغلقة بسبب اندلاع وباء فيروس "كورونا".

وقد أعلن المسؤول الصحفى بالسفارة الروسية غيورغى يغوروف، أنه "حتى الآن، لا توجد إجابة رسمية على طلب توضيح ترتيبات مغادرة المواطنين الأجانب لووهان"، مشيرا إلى أن "مواطنين روس يتواصلون مع السفارة، طالبين شرح كيفية مغادرة مقاطعة هوبي ومدينة ووهان".

وأوضح يغوروف أنه "في الوقت الحالي نعالج كل هذه الطلبات ونعمل مع الجانب الصيني على ترتيب مغادرة المواطنين الروس لووهان ومقاطعة خوبي".

وقد ذكرت مصادر إعلامية أن ​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​ تعتزمان إجلاء دبلوماسييهما ومواطنيهما من مدينة ووهان، مركز اندلاع الوباء.

