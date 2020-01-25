إنهيار طريق يحدث حفرة كبيرة خلال مرور شاحنة في الغازية

أشارت جمعية "يازا" عن انهيار طريق داخلية في المدينة الصناعية الثانية في الغازية، جنوب مدينة صيدا، خلال مرور شاحنة كبيرة محمّلة بالأخشاب، ما أدّى الى سقوط الجزء الخلفي منها في الحفرة الكبيرة التي تسبب بها الإنهيار.
وقد تمّت الإستعانة برافعة ومعدات من أجل سحب الشاحنة من الحفرة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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