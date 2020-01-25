أفادت "​الميادين​" إلى أن نائب رئيس وكالة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية،علي أكبر صالحي، أعلن أنه "لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت ​طهران​ القرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: نستطيع تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا اتخذت إيران القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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