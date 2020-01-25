رئاسة الجمهورية: ماكرون هنأ عون بتشكيل الحكومة وأكد وقوف بلاده لجانب لبنان

أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، واكد له فيه على وقوف فرنسا الى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره، واعرب عن امله في ان تعمل الحكومة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في انجاز اصلاحات سبق ان التزم لبنان بها في مؤتمر "سيدر".
وأشارت إلى أن الرئيس عون شكر الرئيس ماكرون على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، مؤكداً العمل على معالجة الاوضاع الراهنة لتحقيق مصلحة اللبنانيين واستعادة النهوض الاقتصادي.
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