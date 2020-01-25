محامي ترامب: اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من الصحة

أكد محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل كوهين أن "اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من ​الصحة​".

وخلال جلسة المرافعة في محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، لفت كوهين الى ان "الجميع سيكتشف أن ترامب لم يرتكب أي خط".