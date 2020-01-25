محامي ترامب: اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من الصحة

أكد محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل كوهين أن "اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من الصحة".
وخلال جلسة المرافعة في محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، لفت كوهين الى ان "الجميع سيكتشف أن ترامب لم يرتكب أي خط".
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