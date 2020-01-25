شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعقد لقاء مفتوح مع محامي حلوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، غدا الأحد، لقاء مفتوحا مع محامي حلوان، في إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية، يقام اللقاء، في تمام الثانية ظهراً بأحد نوادى حلوان، كما يشهد إجابة "عاشور" على تساؤلات محامي فرعية حلوان، وعرض آخر المستجدات النقابية.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قال من قبل إن مجلس النقابة فضل أن ينهي فترة وجوده بالحد الأدنى الذي منحته إياه تعديلات قانون المحاماة، عقب الانتهاء من التكليفات التشريعية الموكلة له، ولذلك قرر خلال اجتماعه اليوم إجراء الانتخابات يوم 15 مارس المقبل.

وطالب "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي مركز إمبابة، اليوم الخميس، الجمعية العمومية بمراجعة مواقف كافة المرشحين من قضايا تنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وزيادة المعاشات، مضيفا: "أي مرشح لم يدافع عن تلك القضايا وأقام الدعاوى ضد قرارات التنقية، وساند حملة الدبلومات في وقفاتهم ضد النقابة عارض المصلحة العليا للمحامين".

وتوقع نقيب المحامين، تقدم بعض من نادوا بسرعة عقد الانتخابات بدعاوى لوقفها بعدما فشلوا في الاتفاق على قائمة لهم حتى الآن، مردفا: "موقفهم مكشوف في كافة القضايا الجوهرية التي تمس المحامين ومصالحهم". وأشار إلى أن المجلس قرر وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة يوم 29 يناير الجاري، مؤكدا: "الحدث لا يقل شأنا أو قيمة من وضع حجر أساس مبنى نقابة المحامين ذاته".

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وأشار سامح عاشور، إلى أن أكاديمية المحاماة تأسس للمرحلة الثانية من التأريخ للنقابة، وستجعل القيد بجداول المحامين أعز من الانضمام للقضاء والنيابة العامة، حيث سيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بداية من عام 2012.

وأوضح عاشور ، أن الأكاديمية عبارة عن مؤسسة علمية تمنح دبلومات ودرجات علمية، كما توفر دورات تدريبية لشباب المحامين لتنمية مواهبهم القانونية، وسوف ينشأ لها فروع على مستوى الجمهورية مستقبلا.

وذكر "عاشور"، أن نظام القيد منذ عام 1912 أدى لتضخم ركمي وهمي، أشبه بالورم الخبيث الذي يمتص عوائد المحامين لصالح غير المشتغلين، وهو ما واجهه مجلس النقابة بتنقية الجداول، إضافة لمقاومة غزو التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، متابعا: "ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد ساهما في زيادة المعاش وتحسين ملف العلاج، والفائض المالي للنقابة في البنوك تجاوز 650 مليون جنيه".