تداعيات فيروس “كورونا”.. بكين تعلق الرحلات المنظمة من وإلى الصين بسبب الوباء

قررت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا، الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد، وتسجيل حالات في عدة قارات، كما أعلن التلفزيون الصيني السبت.

واعتبارا من الإثنين، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة كما قال التلفزيون العام.

والحالات التي سجلت في آسيا- المحيط الهادىء واوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هي لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الوباء في دجنبر الماضي.

واليوم السبت، أقر الرئيس شي جينبينغ، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطير”، داعيا إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي.

وأصاب فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في دجنبر في مدينة ووهان في وسط البلاد، حوالي 1300 شخص في الصين وشخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.