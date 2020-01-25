القسم الثاني.. الكوكب المراكشي يستقبل شباب المحمدية بالمحمدية

قرر فريق الكوكب المراكشي، خوض مباراته أمام ضيفه شباب المحمدية، غدا الأحد، لحساب منافسات الأسبوع السادس عشر من القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية، بملعب البشير بمدينة المحمدية.

وأشار الكوكب في بلاغ له اليوم السبت، أن قرار خوض هذا اللقاء بالمحمدية، يأتي بعد تشاور المكتب المسير، مع أحمد البهجة، مدرب النادي، الذي أكد استعداد لاعبيه لهذه المباراة.

وأضاف الفريق المراكشي، أن إجراء المواجهة، جاء أيضا لتفادي خسارة النادي نقاطها كاملة، بالإضافة لنقطة إضافية، بسبب عقوبة عدم اللعب، موضحا أن هذا القرار يأتي كذلك لعدم السماح بوصمة عار على تاريخ الكوكب.

وكان الكوكب، أصدر بلاغا سابقا، يؤكد من خلاله رفض خوض هذا اللقاء، في حالة نقله خارج مراكش، قبل أن يؤكد اليوم، عدوله عن ذلك وإجراء المباراة بملعب البشير بالمحمدية.

يذكر أن الكوكب المراكشي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متخلفا بفارق 8 نقاط عن شباب المحمدية، صاحب الرتبة الثانية مناصفة مع الراسينغ البيضاوي.