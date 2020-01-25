نفى تفاوضه مع مدربين لخلافة فاخر.. الحسنية: نضع ثقتنا الكاملة في أوشريف

أكد المكتب المسير لنادي حسنية أگادير لكرة القدم، تشبثه بمصطفى أوشريف، مدربه الحالي، من أجل قيادة الفريق في مرحلته الانتقالية.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السوسي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم السبت، صورة لأوشريف، أرفقها بالتعليق التالي: “إدارة النادي تضع ثقتها الكاملة في المدرب أوشريف وطاقمه لقيادة الحسنية في هذه المرحلة الانتقالية”.

ونفى حسنية أگادير الأخبار التي تتحدث عن دخول مكتب النادي في مفاوضات رسمية مع مدربين محليين، أو أجانب لقيادة الفريق، مؤكدا أن تلك الأنباء لا أساس لا من الصحة.

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وانفصل مسؤولو” غزالة سوس”، منتصف الأسبوع الجاري، عن المدرب محمد فاخر، الذي تعاقد معه الفريق نونبر الماضي، خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي.

ويتواجد الحسنية بنيجيريا، حيث سيلاقي غدا الأحد، إنييمبا النيجيري برسم خامس جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ويتصدر ممثل كرة القدم الوطنية ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن إنييمبا الوصيف، ثم يأتي بارادو الجزائري ثالثا بأربع نقاط، بينما يتذيل سان بيدرو الإيفواري الترتيب بنقطتين.