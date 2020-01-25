توقيف شاب تورط بنقل 775 من “الحبات القاتلة” عبر القطار إلى القنيطرة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، فجر اليوم السبت 25 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة سككية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 775 قرص مخدر من نوع “إكستازي وريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.