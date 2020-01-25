أكد أن المباراة لم تكن سهلة.. ديسابر: سعداء بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال- فيديو

فيديو- عبد الله أيت الشريف

أعرب الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل الفريق الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على اتحاد العاصمة الجزائري أمس الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأكد ديسابر خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، أن اللقاء لم يكن سهلا، خاصة في دقائقه الأولى التي شهدت تحكما في الكرة من جانب الفريق الجزائري.

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وهنأ المدرب الفرنسي لاعبيه على التأهل إلى الدور، علما أن لقاء الأمس، شكل أول ظهور له مع الوداد، الذي تعاقد معه خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

يذكر أن بطل المغرب، رفع رصيده إلى النقطة 9 في مركز وصافة المجموعة الثالثة، متخلفا بنقطة وحيدة عن المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بينما يأتي اتحاد العاصمة ثالثا بنقطيتن، متقدما بفارق الأهداف عن بيترو أتليتيكو الأنغولي صاحب المركز الأخير.