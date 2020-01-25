وباء كورونا: بكين تعلق الطيران والرئيس يحذر من سرعة انتشار الفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الصينية، اليوم السبت، تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين ردا على تفشي وباء كورونا الذي أسفر عن وفاة 41 شخصا في البلاد وتسجيل حالات في عدة قارات كما أعلن التلفزيون الصيني.

واعتبارا من الإثنين لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات في الفنادق ورحلات منظمة، كما قال التلفزيون العام. والحالات التي سجلت في آسيا-المحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، هي لأشخاص أتوا من الصين حيث تفشى الوباء في كانون الأول/ديسمبر.

وقال الرئيس الصيني، شي جينبينغ إن "الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة"، لافتا إلى أن الوباء يضع الصين في "وضع خطير"، داعيا إلى تعزيز سلطة النظام الشيوعي، في ظل ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 41، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 1300.

وعززت الصين إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا عبر نشر الجيش أطباءه في منطقة الوباء وبناء مستشفى ثان بشكل طارئ للحد من انتشار المرض الغامض الذي بلغ أوروبا وأستراليا.

وكثفت الصين مبادراتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة انذار قصوى في هونغ كونغ واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل في شمال وجنوب البلاد، وذلك لمحاولة منع تفشي الفيروس الذي وصل حاليا إلى أربعة قارات.

وأعلنت سلطات ووهان أنها ستحظر حركة السير غير الضرورية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، في المدينة التي تعد 11 مليون نسمة.

Advertisements

ومنعت القطارات والطائرات بشكل مبدئي من مغادرة المدينة منذ الخميس.

وبالإضافة إلى ووهان، صارت عمليا كل مقاطعة هوباي مقطوعة عن العالم، ما يرفع عدد السكان المعزولين إلى أكثر من 56 مليون نسمة، ما يوازي حوالي كل عدد سكان دولة جنوب إفريقيا.

وفي ظل تفشي وباء كورونا، أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم السبت، إن الحكومة الأردنية حصلت على موافقة السلطات الصينية لإجلاء مواطنيها المقيمين في مدينة ووهان الصينية "بأسرع وقت ممكن" بسبب الوباء المتصل بفيروس كورونا المتفشي في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه "بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، سيتم إرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن، حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة بترتيب الإجراءات لذلك".

وأضافت إن "الحكومة حصلت على موافقة السلطات الصينية على عملية الإخلاء من المدينة التي فرض عليها حجر صحي"، مشيرة إلى أن "سفارة المملكة في بكين تتواصل مع السلطات الصينية والمواطنين الأردنيين لإتمام عملية الإخلاء في أسرع وقت ممكن".

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق السبت إن بلاده طلبت من السلطات الصينية السماح لها بإجلاء مواطنيها المقيمين في مدينة ووهان الصينية بسبب الوباء المتصل بفيروس كورونا.

وكتب الصفدي في تغريدة على "تويتر" إن "الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر، طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها".