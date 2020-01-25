رهط: إضراب مفتوح في ابتدائية الزهراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الزهراء الابتدائية في مدينة رهط، اليوم السبت، الإضراب المفتوح ابتداء من صباح يوم الأحد، وذلك احتجاجا على النواقص والأوضاع المزرية في المدرسة، بحسب اللجنة.

وأتى القرار في أعقاب جلسة تشاورية للجنة أولياء أمور الطلاب، تقرر من خلالها التصعيد والبدء بخطواتها احتجاجية من ضمنها الإضراب المفتوح في المدرسة التي يتعلم بها 850 طالبا وطالبة من جيل الطفولة المبكرة حتى صفوف السوادس.

وجاء في بيان صادر عن لجنة أولياء أمور الطلاب "لا يخفى عليكم الوضع المزرى الذي تعاني منه مدرسة الزهراء، والتهميش المستمر من قبل كافة الجهات المختصة لمطالب الأهالي لتحسين ظروف تعليم أبنائهم، ولذلك قررت لجنة الآباء بالتوجه إلى كل أهالي طلاب مدرسة الزهراء ظهر اليوم السبت، لبحث سبل تحسين ظروف تعليم الطلاب".

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ووفقا لرئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، عمر عمراني، فإن الوضع في المدرسة يرثى له، مؤكدا أن اللجنة توجهت عدة مرات إلى إدارة البلدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من أجل تحسين الوضع، ولكن دون جدوى، قائلا "لا يعقل أن نخاطر في حياة أولادنا".

وذكر رئيس اللجنة أن طلاب وطالبات الصفوف الثواني يدرسون في "كرفانات"، علما أن التيار الكهربائي انقطع عن "الكرفانات" يوم الخميس الماضي، بسبب تماس كهربائي ناتج عن الأمطار التي دخلت إلى الصفوف.

وأوضح أنه بالقرب من الصفوف تتواجد الكثير من الأوساخ والفئران ومكاره بيئة وصحية التي تشكل خطرا على حياة الطلاب والطالبات، مؤكدا على ضرورة أن تقوم البلدية بواجبها ودورها بتوفير النواقص وسد كافة الاحتياجات وتوفير بيئة آمنة للطلاب.