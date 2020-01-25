رئيس الوزراء اليمني يطلع على سير العمليات القتالية في الضالع

السبت 25 يناير 2020

إطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، على التطورات الميدانية وسير العمليات القتالية في جبهات الضالع ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والانتصارات التي يتم تحقيقها.



واستمع رئيس الوزراء من قائد محور الضالع، إلى شرح حول الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع، وما يسطره الابطال من انتصارات والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي والتقدم باتجاه محافظتي إب والبيضاء.. مشيرا إلى الاحتياجات القائمة ومتطلبات الاسناد اللازمة لتنفيذ المهام القتالية خلال المرحلة القادمة وحتى تحقيق الأهداف العسكرية المرسومة.

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وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها الابطال الميامين في جبهات الضالع، وفي مختلف الجبهات الأخرى والروح المعنوية التي يتحلون بها لاستكمال إنهاء الانقلاب واجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الامن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.

واكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة تحت قيادة فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى استكمال تحرير كافة المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة المليشيات الكهنوتية.. منوها بالبطولات الخالدة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أبناء الشعب اليمني في مختلف الجبهات القتالية وما يقدمونه من تضحيات كبيرة للدفاع عن الوطن وشرعيته الدستورية وأنهاء الانقلاب واستعادة الدولة