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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يعترف : الوضع خطير ووباء كورونا ينتشر بسرعة والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
إعترف الرئيس الصيني، شي جين بينج، بخطورة الوضع في بلاده بسبب إنتشار فيروس كورونا .
وقال الرئيس الصيني بحسب خبر عاجل بعد إجتماع بشأن مكافحة الفيروس، "أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة" .
وقررت السلطات الصينية تعليق دخول أو خروج الحافلات من العاصمة بكين لمواجهة وصول فيروس كورونا إلى المدينة وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، ومن جانبه يعقد الرئيس الصيني "شى جين بينج" اجتماعا لإتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن السلطات الصينية نشرت أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات فى مركز تفشى المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.
وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن هناك 1287 حالة مؤكدة، منها 444 حالة جديدة، فى الوقت الذى توفى فيه 41 شخصًا، بينما لا تزال 237 حالة فى مرحلة خطيرة.
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