في عيد الشرطة .. المصريون يجددون دعمهم لرئيسهم بـ #معاك_ياسيسي

السبت 25 يناير 2020

جدد المصريون، دعمهم للرئيس، عبدالفتاح السيسي، بإطلاق هاشتاج على تويتر، بوسم "معاك ياسيسي" بالتزامن مع إحتفالات عيد الشرطة .



وعبر المغردون المصريون في تغريداتهم عن دعمهم للرئيس السيسي وجهوده الهادفة إلى إعادة الدور الريادي عربياً ودولياً لمصر .. منوهين بحالة الأمن السائدة فى عهده والمشروعات الضخمة التي تجري على أرض الواقع في مختلف أنحاء مصر .

وأكد المغردون دعمهم للرئيس السيسي وكذا القوات المسلحة لحماية أمن ومصالح مصر،

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ودشن رواد تويتر هاشتاج "معاك يا سيسى" وتصدر قائمة الترند المصرى اليوم السبت، ودخل ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع، وتصدر المركز الأول اليوم.

وقال أحد المغردين "مع وحدة أرض وطني ومع استقرار مؤسساته ومع الحفاظ على أمن أرواح 90 مليون غلابة ومع حضارتهم، أنا مع مصر وضد فِكر وتخريب المُغيبين"، فيما قال أخر "معاك يا سيسى مع مصر وجيش مصر وشعبها العظيم" .

وأشار مغردون آخرون إلى أن الرئيس السيسي إنسان نظيف ويصنع مشاريع كبيرة من أجل مستقبل مصر .. مؤكدين أنه لا يكره السيسي والجيش المصري إلا إخواني ضاع حلمه في حكم مصر وإعادتها للوراء 1450 سنة وتحويلها إلى خلافة وامتلاك عشرات الجواري والغلمان .