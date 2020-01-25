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شاهد.. الميليشيات تترك جرحاها في جبهة نهم شرق صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يناير 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية وهم مصابين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

 

وتظهر العناصر الإنقلابية في الفيديوهات وهم يعانون من الإصابات التي تعرضوا لها خلال المواجهات التي شهدتها جبهة نهم خلال الساعات الماضية .

 

وقال الناشطون أن هؤلاء المصابين هم تابعين لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي خلفتهم ورائها قبل فرارها من جبهات القتال .

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دامك بتبكبك مال .... قدمت لتقاتل رجال اليمن واقيالها شاهدوا الجيش الوطني والاسرى الاحوثيين في جبال صنعاء بنهم#اليمنpic.twitter.com/F6fVhhCHKy— الرجل الحكيم ???????????????????? ???????????????????????? (@alrajlalhkym)

دامك بتبكبك مال .... قدمت لتقاتل رجال اليمن واقيالها شاهدوا الجيش الوطني والاسرى الاحوثيين في جبال صنعاء بنهم#اليمنpic.twitter.com/F6fVhhCHKy— الرجل الحكيم ???????????????????? ???????????????????????? (@alrajlalhkym)

شاهد مصابين الحوثيين هربوا اصحابهم وتركوهم في جبال صنعاء بنهم #اليمن#صنعاءpic.twitter.com/dtZswZUcCK— الرجل الحكيم ???????????????????? ???????????????????????? (@alrajlalhkym)

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