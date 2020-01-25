شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الميليشيات تترك جرحاها في جبهة نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية وهم مصابين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء .

وتظهر العناصر الإنقلابية في الفيديوهات وهم يعانون من الإصابات التي تعرضوا لها خلال المواجهات التي شهدتها جبهة نهم خلال الساعات الماضية . وقال الناشطون أن هؤلاء المصابين هم تابعين لميليشيا الحوثي الإنقلابية التي خلفتهم ورائها قبل فرارها من جبهات القتال . Advertisements دامك بتبكبك مال .... قدمت لتقاتل رجال اليمن واقيالها شاهدوا الجيش الوطني والاسرى الاحوثيين في جبال صنعاء بنهم#اليمنpic.twitter.com/F6fVhhCHKy— الرجل الحكيم ???????????????????? ???????????????????????? (@alrajlalhkym) دامك بتبكبك مال .... قدمت لتقاتل رجال اليمن واقيالها



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شاهدوا الجيش الوطني والاسرى الاحوثيين في جبال صنعاء بنهم#اليمن pic.twitter.com/F6fVhhCHKy — الرجل الحكيم 𐩱𐩡𐩧𐩴𐩡 𐩱𐩡𐩢𐩫𐩺𐩣 (@alrajlalhkym) January 25, 2020 شاهد مصابين الحوثيين هربوا اصحابهم وتركوهم في جبال صنعاء بنهم #اليمن#صنعاءpic.twitter.com/dtZswZUcCK— الرجل الحكيم ???????????????????? ???????????????????????? (@alrajlalhkym) شاهد مصابين الحوثيين هربوا اصحابهم وتركوهم في جبال صنعاء بنهم #اليمن#صنعاء pic.twitter.com/dtZswZUcCK — الرجل الحكيم 𐩱𐩡𐩧𐩴𐩡 𐩱𐩡𐩢𐩫𐩺𐩣 (@alrajlalhkym) January 25, 2020

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